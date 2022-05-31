За словами окупанта, переписку якого перехопила СБУ, в російській армії відсутня логістика постачання продуктів.

Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram.

"Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ... За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить", - йдеться у повідомленні.

Це різко контрастує з "переможною" картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ "рисуют только победы", відповідає просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

У переписці окупант, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, розповідає, як їв йоркширського тер'єра, і просить позичити йому гроші на продукти.

Раніше в СБУ заявляли, що на Донеччині контрактники збройних сил РФ ледь не розстріляли генерала, який приїхав, щоб примусити їх йти в наступ.

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