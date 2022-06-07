Російським військовим не надають навіть відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернеться.

Військовий з Калінінграду телефоном розповів подрузі, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають навіть відпустки. Він збирається писати рапорт на звільнення, тому що не має наміру воювати.

Про це стало відомо з телефонної розмови окупанта, яку перехопили працівники ГУР Міноборони України.

Російський військовослужбовець озвучив два варіанти майбутнього: або замінювати особовий склад будуть тільки частково, або ж взагалі залишать ще на три місяці, а можливо й довше. Рашисту реально страшно. Військовим не надають навіть відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернеться:

"Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть".

За словами військового, в самій Калінінградській області зараз йде укріплення кордону, бо там бояться нападу з боку Польщі.

Окупант пригадав, як потрапив на територію України: "Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля "на Чехова" (полігон в Підмосков'ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, імовірно, разом з ним підемо в наступ в сторону Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію".

Росіянин з напарниками приготував план втечі в разі чого: "Зараз 10 людей та "Урал" готується, типу напоготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в "Уралі" вискочити і їхати в бік Бєлгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть".

Нагадаємо, що СБУ повідомляли, що рашисти харчуються собаками.

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