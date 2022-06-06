Також мама розповіла сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

Рідні російських солдат діляться між собою "жахливими" новинами.

Діалог мами з сином-військовим армії РФ оприлюднили у Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони. Телефоном мати застерігає свого сина від небезпеки, ділиться переживаннями, тому що від когось почула про втрати росіян на донецькому напрямку.

"Там хлопець приїхав і розповідав, що від 15-ї (бригади) від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. А від 31-ї бригади 100 людей залишилось. Жахіття коїться!", – ділиться останніми новинами мама російського загарбника.

Далі вона пояснює сину, чому ротація, яку обіцяли провести ще 23 травня, не відбулась. Виявляється, їх немає ким замінити.

"Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа, що вони придатні всі. Дали наказ, щоб вони всі в розташуванні частини були".

Наприкінці розмови мама розповідає сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

Нагадаємо, що втрати особового складу ЗС РФ складають понад 31 000 після 24 лютого.

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