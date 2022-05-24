Серед скоєних окупантами злочинів – вбивство родини старости села Мотижин.

СБУ встановила особи ще 8 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині. А прокуратура заочно повідомила про підозру цим негідникам за скоєні злочини у Київській області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Києво-Святошинської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру 5 військовослужбовцям збройних сил РФ та 3 членам приватної військової компанії "Вагнер" у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Так, під час окупації частини Київської області підозрювані грабували мирних жителів, катували, вбивали та спалювали їхні будинки. Їм інкримінують 14 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням. Після тортур вдалося вижити лише трьом людям.

При цьому, за даними слідства, у березні 2022 року підозрювані – військовослужбовці РФ та члени ПВК "Вагнер" – прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ. Окупанти незаконно позбавили волі та вивезли до місця свого тимчасового базування жінку, її чоловіка та сина. Загарбники катували полонених, намагаючись отримати інформацію про ЗСУ та тероборону.

"На очах у матері синові прострелили ногу, а потім вбили пострілом у голову. Аналогічним способом катували і чоловіка старости села. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що іншу потерпілу – мирну жительку села підозрювані зі стрілецької зброї смертельно поранили лише через те, що вона була вдягнута у темний одяг. Після цього її батька взяли у полон і тривалий час тримали у господарчій споруді із зав’язаними очима та зв’язаними руками без води та їжі.

Крім того, серед епізодів, інкримінованих згаданим військовим, - закатовані до смерті два члени громадської організації "Патріот". Їхні тіла знайдено з численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Також загарбники затримали двох волонтерів, які намагалися провезти в окуповане село Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Після допитів та катувань їх вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь в спину. Один з волонтерів загинув від пострілу в голову, інший був поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти привласнили.

"Ще одному потерпілому підозрювані зв’язали руки, прив’язали до квадроцикла та змусили його таким чином бігти майже кілометр. Після допитів, погроз вбивством і побиття, його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: