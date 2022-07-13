Росія повинна звільнити захоплені території, включаючи Крим і Донбас.

Російська Федерація повинна звільнити території України, які були окуповані за останні вісім років. Коли відновляться кордони 1991 року, наша країна погодиться припинити бойові дії.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов під час ефіру на "Радіо НВ".

"Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми відразу припинимо воювати. Але для цього ворог повинен звідси забратися, з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року. Це є аксіомою. Якщо він цього не зробить, то іншого шляху як військового у нас не буде. Ніхто крім нас не буде займатися звільненням нашої землі", — сказав Данілов.

Нагадаємо, українські чиновники неодноразово говорили про наміри повернути Крим, а також тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

У середині червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що нова зброя, яку західні союзники погодилися поставити нашій країні в рамках зустрічі формату "Рамштайн-3", допоможе повернути всі захоплені землі. І Крим входить в їх число.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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