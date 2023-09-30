У Києві побоюються, що вирішальна підтримка Заходу може починають слабшати, особливо у зв'язку з майбутніми ключовими виборами як у Сполучених Штатах, так і в ряді європейських країн.

Згідно з недавнім опитуванням, частка громадян Європейського Союзу, які або "повністю схвалюють", або "повністю згодні" з фінансовою і військовою підтримкою України, істотно знизилася з початку російського вторгнення, хоча більшість все ще хочуть надати деяку допомогу Києву.

Згідно з останнім опитуванням Євробарометра, проведеним у серпні, 24 відсотки громадян ЄС заявили, що вони "повністю згодні" з "фінансуванням закупівель і поставок військової техніки і навчання в Україну", в порівнянні з 33 відсотками, які заявили, що "повністю схвалюють" те, що відбувається в квітні 2022 року, через два місяці після вторгнення, пише Newsweek.

Загальна підтримка надання Україні військового фінансування впала з 67 відсотків до 48 відсотків за той же період, а частка супротивників зросла з 26 відсотків до 34 відсотків.

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У Києві побоюються, що вирішальна підтримка Заходу може починають слабшати, особливо у зв'язку з майбутніми ключовими виборами як у Сполучених Штатах, так і в ряді європейських країн.

Опитування Євробарометра показало, що 26 відсотків громадян ЄС "повністю згодні" з "фінансовою та економічною підтримкою України" порівняно з 42 відсотками, які повністю схвалили це у квітні 2022 року. Ще 38 відсотків заявили, що "схильні погодитися" з фінансовою підтримкою України, довівши загальний показник підтримки до 64 відсотків.

Для порівняння, у квітні 2022 року ще 48 відсотків заявили, що "схильні погодитися", в результаті чого загальний показник підтримки склав 80 відсотків. Частка тих, хто виступає проти фінансової підтримки України, за той же період виросла з 16 відсотків до 28 відсотків.

Останній Євробарометр опитував 26 514 громадян ЄС у 27 країнах-членах ЄС у період з 24 по 31 серпня.

Також з'ясувалося, що частка тих, хто повністю або повністю підтримує санкції щодо Росії, впала з 55 відсотків до 46 відсотків в період з квітня 2022 року по серпень 2023 року, а частка тих, хто сказав те ж саме про прийом біженців з України, знизилася з 55 відсотків до 36 відсотків. В цілому, включаючи тих, хто сказав, що вони "схильні погодитися", 71 відсоток громадян ЄС підтримав санкції щодо Росії і 76 - прийом українських біженців.

Рівень підтримки України в Європі-деталі

У триразового прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є шанс повернутися до влади на напружених дострокових виборах в суботу, що підвищує ймовірність того, що Центральноєвропейська країна може відмовитися від своєї рішучої підтримки України.

Партія Фіцо SMER-SSD, що входить до складу S&D, має незначну перевагу над ліберальною прогресивною Словаччиною (ПС), що входить до партії Renew, яка пообіцяла дотримуватися курсу у зовнішній політиці, у двох з чотирьох остаточних опитувань громадської думки.

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