Президент підписав укази про нагородження наших героїв.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших героїв.

У вечірньому зверненні він зазначив, що державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил Україн, 553 бійці Національної гвардії, 64 прикордонники, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому зазначив, що шістьом захисникам України присвоєно звання Героя України.

Також президент привітав українських пожежників зі святом - Днем пожежної охорони. "І я щиро вітаю кожного й кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і в мирний час майже щодня – як на війні"- зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський запросив Макрона до України, щоб той "побачив геноцид, а не просто війну".

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