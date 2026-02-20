Путін міг прийняти рішення про вторгнення в Україну в 2020 році, - The Guardian

ЦРУ та МІ-6 правильно передбачили сценарій російського вторгнення, але не змогли точно передбачити його результат.

В листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс проїхав півсвіту, щоб поговорити з Володимиром Путіним, але в результаті йому довелося задовольнитися телефонною розмовою. Американські спецслужби протягом попередніх тижнів отримували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну, повідомляє The Guardian.

Видання поділилося, що тодішній президент США Джо Байден відправив Бернса, щоб той попередив очільника Кремля про катастрофічні економічні та політичні наслідки такого кроку.

Зазначається, що 15 років тому, коли Бернс був послом США в Москві, Путін був відносно доступним. Проте, протягом наступних років російський лідер зосередив владу в своїх руках і поглибив свою параною.

В статті йдеться, що з моменту появи Covid мало кому вдалося зустрітися з ним особисто. Бернс та його делегація дізналися, що президент РФ переховується у своїй розкішній резиденції на узбережжі Чорного моря, тому з ним можливий лише телефонний контакт.

Бернс виклав думку США про те, що Росія готується до вторгнення в Україну, але Путін проігнорував його. Очільник Кремля заявив, що розвідувальні служби доповіли йому про те, що на горизонті Чорного моря ховається американський військовий корабель, оснащений ракетами, які можуть досягти його місцезнаходження всього за кілька хвилин.

Путін зауважив, що це є свідченням стратегічної вразливості Росії в однополярному світі, де домінують США.

В публікації йдеться, що ця розмова Бернса, а також три напружені особисті зустрічі з вищими посадовцями Путіна, відповідальними за безпеку, здалися Бернсу надзвичайно тривожними.

Видання розповіло, що директор ЦРУ покинув Москву, відчуваючи набагато більшу стурбованість щодо перспективи війни, ніж раніше й поділився своїми припущеннями з Байденом.

Підкреслюється, що через три з половиною місяці Путін віддав наказ своїм військам вторгнутися в Україну. Це стало найдраматичнішим порушенням європейського порядку безпеки з часів Другої світової війни.

Видання зазначило, що ЦРУ та МІ-6 правильно передбачили сценарій російського вторгнення, але не змогли точно передбачити його результат. Зокрема, вони вважали, що швидке захоплення Росією України є неминучим.

При цьому, європейські спецслужби відмовлялися вірити, що в 21 столітті в Європі можлива повномасштабна війна.

"Вони пам'ятали сумнівну розвідінформацію, представлену для виправдання вторгнення в Ірак два десятиліття тому, і не хотіли довіряти американцям у тому, що здавалося фантастичним прогнозом", - йдеться в публікації.

Видання стверджує, що український уряд був абсолютно не готовий до російського вторгнення, а президент України Володимир Зеленський протягом кількох місяців відкидав дедалі більш нагальні попередження США як панікерство і придушував останні занепокоєння серед власних військових і розвідників. Зрештою, вони зробили обмежені спроби підготуватися за його спиною.

"В останні тижні керівники розвідки почали це розуміти, настрій змінився. Але політичне керівництво відмовлялося це прийняти аж до самого кінця", - розповів один з представників американської розвідки.

Через чотири роки з цих подій, яй зазначається в статті, можна винести багато уроків про те, як збирати та аналізувати розвідувальні дані.

"Мабуть, найважливіший урок, враховуючи, що світ здається більш непередбачуваним, ніж будь-коли в новітній історії, полягає в тому, що небезпечно відкидати якийсь сценарій тільки тому, що він здається нераціональним або неможливим", - йдеться в матеріалі.

Додається, що ЦРУ дізналося дуже багато про плани Путіна щодо вторгнення в Україну, але одне, чого вони так і не з'ясували напевно, – це коли він вперше вирішив піти ва-банк.

Деякі аналітики після проведення аналізу доказів припустили, що це була перша половина 2020 року. Зазначається, що протягом цих місяців очільник Кремля ухвалив конституційні поправки, щоб забезпечити собі можливість залишитися при владі після 2024 року.

Припускається, що перебуваючи в ізоляції, протягом кількох місяців під час пандемії Covid, Путін поглинав книги з російської історії та розмірковував над своїм місцем у ній.

Коли влітку в сусідній Білорусі сталося жорстоке придушення протестного руху, що зробило президента Олександра Лукашенка слабкішим і більш залежним від Кремля, ніж будь-коли, це, припускає видання, відкрило для Путіна можливість змусити його дозволити використання території Білорусі як плацдарму для вторгнення.

В статті вказується, що перші ознаки повномасштабного російського вторгнення в Україну почали з'являтися навесні 2021 року, коли російські війська почали накопичуватися вздовж кордонів України та в окупованому Криму, нібито для проведення навчань.

Розвідувальні дані США свідчили про можливість, що під час щорічної промови Путіна 21 квітня він може обґрунтувати військові дії в Україні. Отримавши цю інформацію за тиждень до цієї події, Байден був настільки стурбований, що зателефонував безпосередньо Путіну.

"Він висловив занепокоєння з приводу нарощування військової присутності і закликав до деескалації, а також запропонував провести саміт у найближчі місяці, який, як ми знали, зацікавить Путіна", - розповіла директор національної розвідки Байдена Аврил Хейнс.

Повідомляється, що промова очільника Кремля після цього виявилася набагато менш войовничою, ніж очікувалося. Більше того, через день російська армія оголосила про завершення військових навчань на кордоні з Україною.

Окрім цього, коли в червні два лідери зустрілися в Женеві, Путін майже не згадував про Україну. Однак, як підкреслюється в публікації, з часом стало зрозуміло, що російський президент обрав недипломатичне рішення.

Через чотири тижні потому, Путін опублікував довгий, розлогий нарис про історію України, в якому він повернувся аж до IX століття, щоб довести, що "справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією".

Вже в вересні Росія знову почала чергове нарощування сил уздовж кордонів України. Зазначається, що вже за місяць їхня чисельність досягла масштабів, які важко було ігнорувати.

За даними видання, Вашингтон зібрав нову розвідінформацію про плани Росії, більш детальну і набагато більш шокуючу, ніж навесні.

Були припущення, що Росія може спробувати офіційно анексувати Донбас або, за максималістським сценарієм, вирішить прокласти сухопутний коридор через південь України, з'єднавши Донбас з окупованим Кримом.

Також здавалося, що Путін може планувати щось більше, зокрема, захопити Київ.

Примітно, що чимало представників політичної еліти США скептично поставилися до цього, але аналітики розвідки були схвильовані тим, що бачили. Коли Бернс повернувся з Москви, тривожні дзвінки пролунали ще голосніше.

Наприкінці жовтня ЦРУ та МІ-6 надіслали до Києва меморандуми, в яких виклали свої тривожні нові оцінки розвідки. Як йдеться в статті, українці були скептично налаштовані.

В середині листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ і повідомив Зеленському, що Лондон вважає російське вторгнення питанням "коли", а не "чи".

Він порадив йому готувати країну до війни. Як зазначає видання, Зеленський здавалося, перебував у пасивному режимі слухання.

В матеріалі розповідається, що Зеленський більше не вірив, що зможе домовитися з Путіним, але побоювався, що публічні розмови про ще більшу війну викличуть паніку в Україні.

Те, що американці та британці окрім приватних попереджень, почали публічно говорити про загрозу вторгнення, все більше дратувало його.

"У листопаді він відправив одного зі своїх найвищих чиновників з питань безпеки з надсекретною місією до європейської столиці, щоб передати політичним лідерам через канали розвідки повідомлення: страх перед війною є фальшивим, і все це робиться для того, щоб США спробували чинити тиск на Росію", - йдеться в статті.

