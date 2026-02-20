Зеленський попросив Джонсона умовити Путіна припинити війну, - The Guardian

Путін приймав у Кремлі прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана в той, момент, коли його танки перетинали кордон з Україною.

Президент України Володимир Зеленський в день російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року дзвонив колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну та переконати припинити війну, пише The Guardian.

В статті згадується, що 24 лютого о 4:50 за київським часом російський президент Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції". За кілька хвилин Росія завдала серію ракетних ударів по цілях навколо столиці.

Додається, що до світанку президент України Володимир Зеленський прибув до президентської резиденції на вулиці Банковій. Першим, до кому він зателефонував, був тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Відео дня

"Я хочу попросити тебе, Борисе, як друга моєї країни. Зателефонуйте йому [Путіну] безпосередньо і скажіть, щоб він припинив війну", - сказав Зеленський Джонсону хрипким голосом.

В статті зазначається, що пізніше президент України ще дзвонив до Парижа і Вашингтона, а також провів зустріч із представниками силових структур. На поспішно скликаному засіданні парламенту було введено воєнний стан.

За даними видання, під час зустрічі з політичними лідерами його охорона увірвалася до кімнати і вивела його: вони повідомили, що є інформація про повітряні удари по президентському офісу. Також було припущення, що поблизу можуть бути особи, які готують на нього замах.

"Пізніше він знову з'явився, вже почавши перетворення з шокованого політика в костюмі на воєнного лідера в військовій формі", - йдеться в публікації.

Видання зазначило, що приблизно в той самий час, коли Зеленський переодягався в Києві, Путін приймав у Кремлі прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана.

Його візит був запланований за кілька місяців, і Хан прилетів до Москви саме в той момент, коли російські танки перетинали кордон з Україною.

Підкреслюється, що Путін дотримався домовленості й в цей знаменний день, який змінив хід європейської історії, коли шоковані члени його еліти обмінювалися жахливими текстовими повідомленнями, він провів понад дві години з Ханом, обговорюючи дрібниці двосторонніх відносин між Москвою та Ісламабадом.

Джерело, близьке до прем'єр-міністра Пакистана, розповіло, що Путін під час цих переговорів виглядав "спокійним". Ба більше, після переговорів, очільник Кремля запросив свого гостя залишитися на незапланований розкішний обід у Кремлі.

В якийсь момент Хан запитав про те, про що всі мовчали: про війну, яку Путін розпочав кілька годин тому.

"Не хвилюйтеся про це. За кілька тижнів все закінчиться", - відповів президент РФ.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що розмови російської сторони про історію – це лише тактика затягування часу. Зеленський підкреслив, що прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. Він додав, що знає про Росію більше, ніж очільник Кремля, оскільки відвідав чимало міст там й не лише великих. Президент України зауважив, що щоб завершити війну та перейти до дипломатії, не потрібні історичні балачки. Зеленський підсумував, що не хоче витрачати час на такі речі.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що в Женеві під час переговорів між Україною, РФ та США працювали дві групи – військова і політична. Він зазначив, що у питанні територій у трьох сторін були три різні точки зору. За словами президента України, у військовій групі представники делегацій говорили про питання моніторингу припинення вогню після того, як закінчиться війна. Він додав, що є певний прогрес. Водночас, за словами Зеленського, на політичному напрямку все складніше й однакових точок зору немає. Він підкреслив, що Україна підтримує ідею США, що спочатку має відбутися припинення вогню на полі бою, а вже потім можна вирішувати питання дипломатичним шляхом.

