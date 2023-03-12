Для евакуації і отримання фінансової допомоги потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування.

Для жителів небезпечних районів Донецької області, Запоріжжя та Херсона продовжують курсувати безкоштовні поїзди до більш безпечних регіонів країни.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook. "Наразі жителі Донеччини, Запоріжжя та Херсона можуть виїхати безкоштовними евакуаційними потягами до центральних і західних регіонів", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тис. гривень на кожного дорослого і 3 тис. гривень на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування.

Відео дня

"При реєстрації на евакуацію потягом слід обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте", - сказано у повідомленні.

Так, наразі курсують такі евакуаційні потяги:

- № 119/120 Запоріжжя – Кривий Ріг – Львів (Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, у Дніпро прибуває о 12:07, у Кривий Ріг – о 15:29, до кінцевої станції Львів – об 11:44).

- № 110/109 Херсон – Львів (З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова – наступного дня о 10:18).

- № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44 (Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль).

Війна в Україні: новини

Російські окупанти систематично обсрілюють Запорізьку, Донецьку області та Херсон. Людей неодноразово закликали евакуюватися з небезпечних районів.

Так, 11 березня окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Також згоріло кілька легкових автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: