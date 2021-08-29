Сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, поранено двоє українських бійців.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.
Зокрема, поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться у повідомленні.
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