Стан здоров'я одного військового оцінюється медиками як важкий, іншого – задовільний.

Сьогодні на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, поранено двоє українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

Зокрема, поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Денис Прядко