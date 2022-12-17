Енергооб'єкти нібито обслуговують український ОПК, тому Росія їх знищує.

У Міноборони РФ заявили, що "досягли мети" масованим ударом по Україні 16 грудня. У своєму звіті відомство Шойгу навіть не приховує, що російські окупанти ціляться по критичній інфраструктурі. Однак росіяни стверджують, що об'єкти енергетики були атаковані, оскільки вони нібито забезпечують оборонно-промисловий комплекс.

"Внаслідок удару зірвано перекидання зброї та боєприпасів іноземного виробництва, блоковано висування резервів у райони бойових дій, зупинено оборонні підприємства України з виробництва та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів", - стверджує прес-секретар російського міністерства Ігор Конашенков.

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Масований удар по Україні 16 грудня

Вранці,16 грудня, Росія вчергове атакувала Україну, випустивши 76 ракет, 60 з яких вдалося збити силам ППО.

У зв'язку з обстрілом у низці регіонів виникли серйозні проблеми з водо- і теплозабезпеченням. Терористи повністю знеструмили Харків і Дніпропетровську область.

У Києві через дефіцит електроенергії зупинився громадський електротранспорт.

В результаті вчорашньої атаки було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. Також пошкоджені підстанції.

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