Пропускна спроможність російських шпиталів не розрахована на такий потік пацієнтів.

Російська Федерація проводить мобілізацію медичного персоналу через велику кількість поранених окупантів, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги", - наголошують у розвідці.

Також, як зазначають розвідники, керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу. "Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості", - йдеться у повідомленні.

Надалі мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. "Медичний персонал нехірургічного фаху планується "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо", - сказано у повідомленні.

"Одночасно так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант та зрадник Микола Мірошниченко "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянськие територіальне медичне об’єднання". За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами", - заявляють у розвідці.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки". "Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких "пунктах" хворих змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні", - відзначають у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого ворог втратив близько 39700 військових, 180 осіб ліквідовано за останню добу. Кількість поранених може бути більшою у кілька разів.

Вас також можуть зацікавити новини: