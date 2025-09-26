Окремі сучасні штурмові війська мають відмінність від десантно-штурмових військ, і тому ці війська об’єднувати не будуть.

Штурмові війська будуть мобільними підрозділами швидкого реагування. Їхнім ключовим елементом буде підвищення наступального потенціалу. Як передає кореспондент УНІАН, про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Як відзначив головнокомандувач, створення штурмових військ як окремого роду військ викликає багато питань, бо "дехто не розуміє, чому б поєднати штурмові і десантно-штурмові війська в одну структуру, чому обраний такий шлях розвитку і побудови Збройних Сил".

"У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині", - повідомив Сирський.

Зокрема, тоді ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвали його оборону на кордоні.

"Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил. І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, в противника втрати в рази більші за наші", - відзначив Сирський.

Як додав головнокомандувач, згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон.

За його словами, після вивчення курського досвіду, з огляду на ефективність цих військ, було прийнято рішення масштабувати такі підрозділи.

"На цей час ми маємо вже декілька (штурмових) полків, низку окремих батальйонів, які підтверджують свою ефективність буквально на всіх ділянках фронту".

У чому основна відмінність від десантно-штурмових військ

Як зазначив генерал, десантно-штурмові війська – це елітна піхота. "Це частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії. І, як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту, де сильний противник зосереджує найбільші свої зусилля", - сказав Сирський.

Він додав, що ДШВ оснащені найбільш сучасною технікою, озброєнням і показують свою високу стійкість. У них визначені свої смуги оборони. І вони спроможні проводити активні наступальні дії протягом тривалого часу.

"Тоді як штурмові частини – це підрозділи швидкого реагування. Головна їхня риса – те, що вони мобільні. Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни. Вони також оснащені всім тим сучасним озброєнням, що у нас є в Збройних Силах. Водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче".

Як пояснив генерал, якщо ситуація погіршилася: штурмовий батальйон або штурмова рота висунулись, провели зачистку, підтримали підрозділи, які зазнають втрат або не можуть втримати оборону, провели контрнаступальні дії. "Це їхня головна відмінність", - підкреслив Сирський.

До того ж, у наступі штурмові війська використовуються, як правило, у складі передових загонів: вони протискають першу смугу оборони противника і забезпечують ведення в бій десантних або загальновійськових бригад чи батальйонів.

"Про їхню популярність свідчить те, що кожен комбриг або командир корпусу просить (на допомогу) штурмові підрозділи, особливо там, де дійсно відбуваються активні бойові дії. Штурмові війська завоювали свою славу на найважчих ділянках фронту", - відзначив Сирський.

Як додав Сирський, багато їхніх командирів мають звання Герой України – найвище звання. Переважна частина військовослужбовців нагороджена державними нагородами, відомчими відзнаками.

"Це дійсно наша еліта", - наголосив Сирський.

Водночас, як стверджує головком, що десантники, що штурмовики зазнають у наступі приблизно однакових втрат. "Вони суттєво нижчі, ніж у противника. Штурмовик – це не камікадзе. Це сміливий воїн, патріот, який за покликом душі й серця йде в ці війська. У них є своя тактика, своя ідея, своя підготовка. Обов'язково з кожною штурмовою групою йде безпілотник, який проводить розвідку. Командири штурмових підрозділів постійно разом зі своїм особовим складом", - розповів генерал.

Також він пояснив, чому не можна десантно-штурмові війська і штурмові війська змішувати.

"Тому що, по-перше, вони виконують різні завдання. І також, в силу специфіки виконання завдань, ці частини (Штурмові війська) постійно знаходяться під моїм контролем, під контролем Генерального штабу. Їх потрібно поповнювати. Вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій. Вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою", - сказав Сирський.

Як додав генерал, усе, що в нас є нове, впроваджується у штурмових військах одночасно з десантно-штурмовими військами. "Ми їх не протиставляємо в плані забезпечення", - зазначив Сирський.

Окремі штурмові війська в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сучасних оремих штурмових військ.

Раніше Сирський заявляв, що українські війська не збираються просто відсиджуватися у глухій обороні. Активну оборону треба поєднувати з активними наступальними діями.