В Україні створюють штурмові війська, бо характер бойових дій істотно змінився, каже Ковальов.

Створення штурмових військ у структурі ЗСУ дозволить Україні підвищити активність і стійкість оборони, а також збільшити ефективність контрнаступальних дій. Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив у коментарі УНІАН.

За його словами, на четвертому році повномасштабної війни характер бойових дій істотно змінився, і тому прийнято рішення створити штурмові війська як окремий рід військ.

"Це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій", - сказав речник Генштабу.

Відео дня

Також він розкрив відмінності між Десантно-штурмовими і штурмовими військами. Так, наголосив Ковальов, штурмові війська - це війська швидкого реагування, які діють на різних ділянках фронту там, де несподівано виникла загроза або проблема - наприклад, прорвано оборону, втрачено позиції чи населений пункт.

"Головне завдання - швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача - вести наступальні, штурмові та рейдові дії", - сказав він.

Військовий пояснив, що штурмові війська характеризуються високою мобільністю й автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин у смугах інших бригад, які мають втрати позицій. Так, у наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості чи населеного пункту.

"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - зазначив Ковальов.

Чим ДШВ відрізняються від Штурмових військ

Тим часом Десантно-штурмові війська ЗСУ діють у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій, сказав речник Генштабу.

"У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів", - розповів Ковальов.

Також ДШВ ЗСУ, за його словами, застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії. Їх застосування дозволяє розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника, перенести бойові дії на його територію, дезорганізувати систему управління військами та логістичного забезпечення, створивши таким чином сприятливі умови для переваги сил оборони у визначеній операційній зоні та досягнення успіху стратегічної операції.

"Основна відмінність штурмових військ від інших - швидке реагування і здатність діяти першими незалежно від обстановки. Окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту", - повідомив Ковальов.

Він додав, що вже створено управління штурмових військ ЗСУ, начальником якого є Герой України, полковник Валентин Манько.

Створення Штурмових військ у структурі ЗСУ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна створить окремі штурмові війська. За його словами, "зараз все готується", і "десь тиждень-десять днів все буде працювати". Як підкреслив президент, йдеться про сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим.

На думку співзасновника і виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, рішення створити окремі штурмові війська продиктоване тим, що наявні штурмові полки під час проривів і зачистки ворожих сил показують свою ефективність. Яскравим прикладом він вважає 225-й штурмовий полк, який відзначився при зачищенні Андріївки. Жмайло зазначив, що наразі таких штурмових полків формується десь до десятка.

Вас також можуть зацікавити новини: