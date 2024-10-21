Комплекс росіян знаходився приблизно за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони, у рамках виконання завдань з виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітно-ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М3".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, знищений ворожий комплекс знаходився за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може становити від 40 до 50 млн доларів США.

У СБС зазначили, що цей випадок укотре демонструє ефективність сучасних технологій. "Боєприпас вартістю всього $500 знищив ударний компонент ворожої системи ППО, яка в "повній комплектації" оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів", - сказано в повідомленні.

У Telegram-каналі СБС подякували іншим підрозділам Сил оборони за чітку взаємодію та координацію дій:

"Досягаємо результату завдяки чіткому плануванню та використанню сучасних безпілотних систем".

Сили безпілотних систем - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", яким доручив створити в структурі української армії окремий рід військ - Сили безпілотних систем.

За словами президента, створення такого роду військ має дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, оскільки дрони та інші безпілотні системи довели свою ефективність у боях на землі, в небі та в морі.

Пізніше Верховна Рада підтримала відповідний проєкт Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України" (№ 11507), що включає до окремих родів Збройних сил України нову структуру - Сили безпілотних систем. 16 вересня Зеленський підписав закон.

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