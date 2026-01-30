Найуспішніша операція з часів Курської: The Times розкрило невідомі деталі зачистки Купʼянська

Росіяни не могли зрозуміти, яка була справжня мета українських сил, поки не стало занадто пізно.

2 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив про "захоплення" Купʼянська Харківської області. Вже за кілька днів на околицях міста зʼявився президент України Володимир Зеленський – окупанти ж опинилися в оточенні.

За словами офіцерів і бійців штурмових підрозділів, які поспілкувалися з виданням The Times, операція у Купʼянську була найуспішнішою для України з часів заходу її армії у Курську область РФ у 2024 році.

Журналісти розповіли, що минулого року, коли російські окупанти прорвали оборонні лінії на Купʼянському напрямку, було таємно створено оперативну групу. Командує нею 38-річний полковник Сергій Сидорін.

Відео дня

Він зазначив, що лише його оперативна група знищила або поранила щонайменше 1500 російських окупантів. На кожного загиблого українського воїна приходилося 10 ліквідованих загарбників.

За оцінками Сидоріна, зараз там залишилося лише 50 росіян. Вони забарикадувалися в ізольованих районах навколо міста.

Ситуація ставала критичною, був ризик втрати Купʼянська

Росіяни використовували занедбаний газопровід, виринаючи в тилу українських військ на Купʼянському напрямку. До середини вересня за допомогою цього маневру кілька сотень окупантів були розкидані по всьому місту, і ситуація ставала критичною.

За словами Сидоріна, був ризик втрати Купʼянська. Це дало б ворогу можливість організувати нову лінію постачання для підтримки своїх військ на Донбасі, пояснює видання.

Формування нового підрозділу та хитра тактика

21 вересня полковнику Сидоріну дали три дні на формування бойового підрозділу з частин нового 2-го корпусу "Хартія", які ще не брали участі в бойових діях.

"Вони всі були нові один для одного. Це був справжній безлад", – згадує він.

Проти них стояла механізована бригада і два мотострілецькі полки РФ. За відсутності чисельної переваги, українські військові вирішили адаптуватися і вдосконалити тактику проникнення, яку застосовував ворог. Штурмові сили були розділені на невеликі загони по вісім піхотинців у кожному. Вони рухалися в різних напрямках, щоб заплутати росіян.

"Ми вирішили проводити штурмові дії одночасно в усіх напрямках. Не відкрито, а таємно. І там, де ми досягли успіху, ми його розвивали", – пояснив Сидорін.

Росіяни не могли зрозуміти, яка була справжня мета, поки не стало занадто пізно.

"Групи постійно рухалися вперед, вперед, вперед, не вступаючи у великі, серйозні бої. Якщо ми виявляли ворога, ми в основному намагалися знищити його за допомогою БПЛА, а піхота рухалася далі і перерізала логістичні маршрути ворога", – зазначив військовий.

Атаки Сил оборони збіглися з падінням температури, дощами та тривалим туманом, що заважав російській розвідці.

Автори матеріалу нагадали, що ще 29 жовтня правитель РФ Володимир Путін з насмішкою запросишував західних журналістів відвідати нібито окупований Куп'янськ, щоб побачити. І аж до 20 листопада російське командування, здавалося, взагалі не усвідомлювало, наскільки їхні позиції були скомпрометовані. 2 грудня Путін оголосив, що Росія взяла місто під повний контроль, мабуть, не усвідомлюючи, що його війська там вже приречені.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська захопили село Злагода на Дніпропетровщині. Також ворог просунувся просунувся поблизу Грабовського, що в прикордонні Сумської області.

Водночас заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що окупанти мають на меті вийти на кордони Донбасу вже до кінця березня – початку квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: