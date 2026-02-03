РФ може піти у великий наступ на 'пояс фортець': в ISW спрогнозували терміни

Аналітики вважають, що прорив до Слов’янська з боку Лимана або Сіверська вимагатиме значних ресурсів і може затягнутися на роки.

Російські війська не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України й зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж за кілька місяців. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, для виходу на Слов’янськ із північного напрямку російським військам необхідно завершити захоплення Лимана та просунутися приблизно на 14 кілометрів, включно з форсуванням річки Сіверський Донець. Альтернативний варіант – наступ зі сходу, що передбачає подолання близько 30 кілометрів від району Сіверська до Слов’янська.

ISW зазначає, що підрозділи російського 3-го загальновійськового армійського об’єднання, які діють на Сіверському напрямку, теоретично можуть спробувати прямий наступ на Слов’янськ зі сходу, якщо просунуться швидше, ніж інші російські угруповання на Лиманському напрямку. Водночас темпи бойових дій поблизу Лимана залишаються повільними.

Аналітики вказують, що Росія намагається реалізувати новий план наступальної кампанії, який передбачає багатомісячне послаблення української оборони та логістики перед масштабними наземними операціями. Такий підхід дозволив російським військам досягти відносно швидших результатів на Покровському та Гуляйпольському напрямках, однак у районі Лимана ці зусилля поки не дали очікуваного ефекту.

На думку ISW, для прискорення просування на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться перекинути значні ресурси, зокрема піхоту та операторів безпілотників. Це, своєю чергою, може послабити інші ділянки фронту – зокрема наступальні дії біля Покровська або оборону на Куп’янському напрямку.

В Інституті також зазначають, що Кремль протягом кількох місяців намагається переконати Захід у тому, що захоплення фортечного поясу України буде швидким і легким. Водночас ISW оцінює, що спроби прориву – як із півдня з району Костянтинівки, так і з півночі з району Лимана – можуть затягнутися на роки.

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін 17 грудня заявив, що російські війська можуть прискорити темпи наступу на фронті в Україні. Однак, як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, реалії на полі бою свідчать про протилежне.

Російські війська часто витрачали місяці на спроби захоплення невеликих населених пунктів. При цьому міста у поясі фортець України значно більші за ті населені пункти.

