Зведена абордажна група спеціальних операцій провела спільне тренування, під час якого відпрацювала абордажні дії на британському есмінці.

Сили спеціальних операцій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці Defender Королівського військово-морського флоту, що знаходиться в Чорному морі.

Про це Міноборони України інформує в Facebook.

Зведена абордажна група спеціальних операцій провела спільне тренування, під час якого відпрацювала абордажні дії на британському есмінці. Абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна. Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів, пояснили в Міноборони.

Зазначається, що оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій зі США та Британією.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одеський порт увійшли британський есмінець HMS Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

Сьогодні, 23 червня, в Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі відкрили попереджувальну стрілянину за есмінцем ВМС Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму.

Також, за даними Міноборони Росії, бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки нібито порушення російського "державного кордону" в Чорному морі.

Своєю чергою в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що російські військові не стріляли по есмінцю Defender.

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Автор: Вікторія Токарєва