Сили спеціальних операцій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці Defender Королівського військово-морського флоту, що знаходиться в Чорному морі.
Про це Міноборони України інформує в Facebook.
Зведена абордажна група спеціальних операцій провела спільне тренування, під час якого відпрацювала абордажні дії на британському есмінці. Абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна. Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів, пояснили в Міноборони.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій зі США та Британією.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одеський порт увійшли британський есмінець HMS Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.
Сьогодні, 23 червня, в Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі відкрили попереджувальну стрілянину за есмінцем ВМС Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму.
Також, за даними Міноборони Росії, бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки нібито порушення російського "державного кордону" в Чорному морі.
Своєю чергою в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що російські військові не стріляли по есмінцю Defender.
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