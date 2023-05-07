Інтенсивність бойових дій напередодні сакральної для росіян дати зросла.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що росіяни намагаються будь-що захопити Бахмут до 9 травня. Завдання українських воїнів - втримати місто до цієї дати.

Як розповів Сирський у Telegram, важка оборона Бахмута триває. Він відвідав воїнів у районах ведення бойових дій та зустрівся з командирами бойових частин.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії. Станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наша задача - не допустити цього", - прокоментував командувач.

Битва за Бахмут - актуальні новини з міста

З літа 2022 року тривають запеклі бої за Бахмут. ЗСУ тримають оборону попри безпрецедентні обстріли та чисельну перевагу ворога.

Нещодавно "вагнерівці" влаштували бунт - 5 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці 10 числа вийдуть з Бахмуту через неймовірно великі втрати та нестачу снарядів.

Сьогодні Пригожин заявив, що "вагнерівцям" пообіцяли надати всі необхідні боєприпаси для того, щоб вони залишалися у Бахмуті. Отже, "Вагнер" не виходитиме з міста.

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