Вогонь артилерії коригував український дрон.

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада на одному з напрямків фронту знищила ворожу бойову машину для мінування. Унікальне відео відпрацювання по ворожій техніці опублікував фонд "Повернись живим", що займається допомогою армії.

"Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь артилерії коригував український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки "Лелека-100".

"Земледелие" на війні в Україні

В березні стало відомо, що бійці Нацгвардії знищили рідкісну військову техніку – інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Її вдалося розбити скинутим з дрона боєприпасом.

Експерти тоді наголошували, що це перший задокументований випадок ліквідації "Земледелие" за час повномасштабної війни в Україні.

Рідкісне застосування і, відповідно, знищення цієї системи може пояснюватися її новизною. Попередні випробування цієї машини ворог завершив тільки у 2022 році і того ж року вперше показав її світу.

Саме цю систему ворог використовував для мінування Харківської області в березні 2022 року і Запорізького напрямку – в грудні.

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