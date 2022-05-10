У полку знову закликали до негайної евакуації поранених військовослужбовців.

Поранені бійці в Маріуполі виживають в умовах антисанітарії і без медикаментів.

Фото захисників, які перебувають на "Азовсталі", показав полк "Азов".

"Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - наголосили в "Азові".

Військові звернулися до ООН і Червоного Хреста з вимогою "показати свою гуманність і підтвердити основні принципи, на яких їх створили" і врятувати поранених людей, які вже не беруть участь у бойових діях.

"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ", - йдеться в повідомленні.

У полку знову закликали до негайної евакуації поранених військовослужбовців на контрольовані Україною території, де їм нададуть допомогу і забезпечать належний догляд.

Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції. Процедура "екстракшн" (ексфільтрація або екстракція) передбачає переміщення персоналу з території, що знаходиться під контролем противника, і доставку в безпечну зону.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав до евакуації українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

З території "Азовсталь" евакуювали кілька сотень цивільних, ще близько сотні людей залишаються на території заводу, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також там продовжують перебувати поранені військові, яким не можуть надати потрібну медичну допомогу.

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