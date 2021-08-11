У шпиталі помер один з військових, поранений в результаті ворожих обстрілів на Донбасі.

Протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. Українські військові зазнали врат.

Про це інформує прес-центр штабі ООС у Facebook.

"В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю. Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру окупанти обстріляли Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Нью-Йорка ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі Катеринівки російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу Новоолександрівки збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі сьогодні

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Зазначається, що біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Війна на Донбасі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко