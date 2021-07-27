Бойовики за вчора, 26 липня, 15 разів порушували режим тиші.

Минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів дістали поранення чотири українські військовослужбовці, ще троє – бойові травмування.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

"Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний",- поінформували у штабі.

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Загалом вчора в районі проведення ООС зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка вони застосовували артилерію калібру 122 мм, неподалік Опитного - вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали українські позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Автор: Світлана Закелова