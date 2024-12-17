Ситуація на Донбасі: окупанти знищили деякі укріплення ЗСУ, воїни змушені відійти, - 'Хортиця'

Наразі боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника.

Російська армія протягом минулої доби атакувала українські укріплення в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Як повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця", росіяни успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Втім, загарбники завдали вогневого ураження по українських позиціях.

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", - зазначили в "Хортиці".

Відео дня

Також противник проводив штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. В прагненні покращити тактичне положення, за підтримки бронетехніки – атакував наші укріплення в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.

Зазначається, що боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника. Сили оборони проводять заходи з покращення тактичного положення.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти не полишають спроб захопити Курахове Донецької області. Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, місто знаходиться під контролем ЗСУ. За його словами, ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Тим часом на Курщині військові КНДР зазнають значних втрат. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 осіб убитими та пораненими.

Вас також можуть зацікавити новини: