Постріли російських найманців не несли загрози життю бійців Об’єднаних сил, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили провокаційний обстріл біля населеного пункту Березове в Мар'їнському районі Донецької області.

Як йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожОкупанти чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі й "пройшлися" мінометом по житлових будинках"Надвечір у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Березове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї. Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у зведенні.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Також повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з 19 по 25 грудня обстежили майже 25 га прифронтових територій на Донбасі, вилучили та знешкодили 572 вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8953,11 га території та 23,1 га акваторії, вилучили та знешкодили 61 тис. 95 вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється, що в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 96 особам.

З початку проведення ООС надано допомогу 79 тис. 24 особам.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Юлія Петриченко