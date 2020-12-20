Протягом поточної доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили режим "тиші".
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
Зазначається, що більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.
У штабі повідомили, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю українським захисникам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, додали в прес-центрі.
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