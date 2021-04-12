Вона запевнила, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

З початку 2021 року на Донбасі загинули 26 українських військових.

Читайте такожНа режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили" - АрестовичПро це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом".

Вона запевнила, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

"Але інша справа - це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище - це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", - сказала вона.

Мендель нагадала, що в липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", — сказала вона.

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Автор: Людмила Жерновська