Денісова вчергове закликала міжнародну спільноту посилити санкції на державу-терориста РФ для негайного припинення військових дій.

Терористична армія РФ прицільно з важкого озброєння знищує міста Луганської області.

Про це у себе в Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні окупанти дали обіцянку зберігати режим тиші для виведення мирних жителів з області і одразу надважкими ракетами "Точка-У" та "градами" обстріляли місто Лисичанськ. Рятівники ледве встигають гасити полум’я", – зазначила вона.

Омбудсмен нагадала, що сьогодні через обстріли сталося загоряння будинку, знеструмлено шахту, де під землею перебували працівники. Крім того, у Сєвєродонецьку внаслідок масових обстрілів зайнявся продуктовий склад, два житлових і кілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

Вона підкреслила, що жорстоко вбиваючи мирне населення, війська агресора продовжують вчиняти злочини проти людяності, визначені статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, нехтуючи усіма вимогами Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Прошу міжнародну спільноту, наших партнерів продовжувати посилювати економічні та фінансові санкції на державу-терориста Росію для негайного припинення військових дій та геноциду українського народу", – закликала Денісова.

Внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині 27 населених пунктів залишилися без газопостачання, ще 32 – знеструмлені. У самому лише Лисичанську без тепла перебувають майже 7 тис. абонентів.

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