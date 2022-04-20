За його словами, окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу здобути хоч якусь перемогу для себе.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація насході та півдні України залишається "максимально жорсткою".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть "згодувати" своїм пропагандистам. І я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу", - зазначив він.

Серед цих міст Зеленський назвав Маріуполь, Авдіївку, Марʼїнку, Красногорівку, Торецьк, Велику Новосілку, Золоте, Попасну, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівку.

"Та десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи", - додав глава держави.

Раніше сьогодні Зеленський констатував, що Росія не готова до мирного врегулювання.

До цього президент і Генштаб ЗСУ заявляли, що росіяни почали велику "битву за Донбас".

Міноборони України зазначало, що російські війська пішли в наступ на сході України, зокрема в Харківській, Донецькій та Луганській областях.