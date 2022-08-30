Зокрема, українські воїни успішно "відпрацювали" по трьох мостах.

На півдні ЗСУ вивели зі строю 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

За його словами, українськими бомбардувальниками протягом ночі нанесено 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу.

"Підсумкові втрати ворога за ніч склали: 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, 5 танків Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - розказав Назаров.

Він додав, що корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет "Калібр", отже ракетна небезпека лишається актуальною.

Нагадаємо, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України на Херсонщині.

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