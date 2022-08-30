На півдні ЗСУ вивели зі строю 60 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.
За його словами, українськими бомбардувальниками протягом ночі нанесено 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу.
"Підсумкові втрати ворога за ніч склали: 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, 5 танків Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - розказав Назаров.
Він додав, що корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет "Калібр", отже ракетна небезпека лишається актуальною.
Нагадаємо, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України на Херсонщині.