У Херсоні вночі були вибухи в районі залізничного мосту.

У Херсоні в ніч проти 4 серпня зафіксували вибухи та пожежу. Ці події стосуються залізничного мосту.

Про це голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів в ефірі "Еспресо".

За його словами, наразі немає повної інформації стосовно нічних подій.

"Сьогодні в ночі у місті були потужні вибухи та пожежа, які пов'язані з залізничним мостом. У нас два Антонівських мости у Херсоні - автомобільний і залізничний, нічні події стосуються залізничного мосту. Поки ще не маємо повної інформації, що і як відбулося. Такі новини додають оптимізму, тому що зупиняють рух окупантських колон, які намагаються перекидатися на правий берег Дніпра", - зазначив голова облради.

Самойленко впевнений, що ЗСУ роблять все для звільнення Херсонщини найближчим часом.

Напомним, дещо раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області ЗСУ зруйнували систему управління та забезпечення армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: