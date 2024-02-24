Наголошують, що з Авдіївки Сили оборони відходили на запасні опорні пункти – це не була втеча.

Після захоплення Авдіївки російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції майже цілодобово.

Про це сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, кожен день з того моменту як росіяни окупували Авдіївку не припиняються бої – вони на різних напрямках вдень і вночі. "Фронт, слава богу, вирівнявся зараз і нам краще відчувати локоть своїх побратимів зліва і справа, бо це допомагає сьогодні краще стримувати ворога. Але окупанти пруть постійно. Хоч морально - психологічний стан ворога низький після заходу в Авдіївку, де вони побачили гори трупів своїх, відчули сморід, який там. Це негативно на них впливає", - розповів Цехоцький.

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За його словами, заяви про те, що нібито українські підрозділи тікали з Авдіївки, кидаючи все, не відповідають дійсності.

"Насправді це не так. Заздалегідь готовились запасні опорні пункти, фортифікаційні споруди, було мінування. Тому є де знаходитись зараз, звідки по них бити і гідно їх зустрічати. Вихід з Авдіївки – це була саме операція, а не втеча. Ми просто відходили для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців", - переконує Цехоцький.

Він розповів, що на Маріїнському напрямку сьогодні в 6 години ранку російські окупанти почали штурмові дії двома танками та чотирма БМП та за участю піхоти, але вже втратили один танк, другий – пошкоджено, а також знищено дві ворожі БМП.

За його словами, окупанти останній тиждень штурмують невеликими групами – до 8 чоловік, відбуваються постійні артилерійські обстріли українських позицій, а також ворог застосовує велику кількість БПЛА. При цьому Цехоцький зазначив, що після збиття кількох російських літаків за останні дні, окупанти скидають набагато менше КАБів. "Вони вже знають, що нам є чим їх вражати, тому вони бояться близько наближатися і обстрілюють здалеку, а це призводить до не прицільних скидів. Інтенсивність обстрілів КАБами зменшилась", - додав він.

Авдіївка - останні новини з міста

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2023 року російські окупанти почали посилені штурми і обстріли Авдіївки. В лютому 2024 року ворогом були стягнуті до цього міста резерви, які знаходилися на інших ділянках фронту. Тому 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив вивести наших воїнів з Авдіївки, щоб зберегти їхні життя.

Раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповідав, що російські загарбники ще до виходу наших воїнів з Авдіївки ( Донецька область), прорвавшись в одному з районів міста, розстрілювали цивільних, які чекали на "русский мир".

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