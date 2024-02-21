Будь-яка кількість втрат ще більше погіршить моральний стан на передовій.

Україна зазнала чималих втрат під час хаотичного відступу з Авдіївки. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних військових ЗСУ.

За їхніми словами, Україна не змогла безпечно евакуювати всі свої війська з Авдіївки, попри заяви нового головнокомандувача, що цей крок був спрямований на порятунок життів і уникнення оточення росіянами.

"Військові, які брали участь в операції, сказали, що вони не впевнені, скільки інших залишилося позаду, але будь-яка кількість втрат обов’язково ще більше погіршить моральний стан на передовій, оскільки українські війська, які вже переважають у зброї та чисельності, намагаються поповнити свої ряди і чекають подальшої допомоги від Заходу", - йдеться у матеріалі.

Інші військовослужбовці, які були знайомі з останніми тижнями боїв в Авдіївці та швидким відступом України з міста, сказали, що ситуація була хаотичною та погано спланованою, а відступ був "похмурою та небезпечною операцією".

"Деяким військам було наказано "зайняти позиції, які вже були або втрачені, або знищені". ... Ситуацію рятували не системно, а хаотичним підкиданням підрозділів. Вони вчасно не розблокували ті кліщі, які утворилися навколо Авдіївки", – сказав військовий.

Ще один боєць ЗСУ розповів, що поспішний відступ і втрата Авдіївки "трішки психологічно зламали хлопців".

"Багато керованих авіаційних бомб, багато авіації. Чесно кажучи, більшість людей у шоці від усього цього", - сказав він.

Відступ ЗСУ з Авдіївки

16 лютого головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи виводять з Авдіївки.

За його словами, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, він прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.

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