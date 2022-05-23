Кримінальне провадження вже відкрили, щоб з'ясувати всі обставини та перевірити щирість мотивів селянина.

Житель звільненого від окупантів селища Шестакове Чугуївського району Харківської області ховав у себе вдома російського військовослужбовця.

Відеозаписи допитів обох чоловіків оприлюднив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Олексій Недайвода - танкіст армії РФ, котрий став дезертиром й втік з поля бою. Він опинився у селі Шестакове, де йому пощастило знайти прихисток. Місцевий селянин Сергій Ф. ховав у себе російського військовослужбовця, видаючи його за свого сина. Сергій давав танкісту одяг та їжу.

"Так, я ховав у себе Недайводу Олексія, але ховав від росіян і чекав, поки прийде СБУ, віддати його СБУ, що було й зроблено. В яких бойових діях він брав участь, я не знаю. Видавав його за свого сина - так, тому що потрібно було якось від росіян сховати його", - сказав житель селища.

Чоловік стверджує, що побоювався віддати росіянина українським військовим після визволення села: "Вони б і мене разом з військовим поруч у лісі прикопали. Це війна".

За словами Сергія, він не є колаборантом: "Ніяких дій, пов'язаних з пособництвом, я не проводив".

19-річний рядовий російської армії Недайвода - уродженець Кривого Рогу, мешкав у селі на території Криму. Олексій був навідником танку і запевняє, що прагнув втекти подалі від бойових дій: "Утік з танку, вийшов на мирних жителів".

Вдома у жителя Шестакового "горе-танкіст" перевдягнувся і понад місяць жив.

"Я віддав автомат, віддав форму і залишився у них жити. Жив понад місяць. Як син", - сказав затриманий.

За словами військового, він допомагав Сергію по господарству, а той його годував. До здачі у полон житель Шестакового його не спонукав, повідомив затриманий. Після війни російський військовий хотів поїхати до бабусі у Кривий Ріг.

Затриманий Недайвода розповів, що Сергій - не колаборант, а прихистив і нікому не повідомив, тому що пожалів: "Я молодий, 19 років".

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, слідство має перевірити, якими мотивами керувався житель Шестакового. Кримінальне провадження відкрили за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), яка передбачає покарання у вигляді 12 років тюрми.