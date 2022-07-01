Глава Харківської ОВА зазначив, що фактично щодня фіксуються кілька ракетних ударів по місту.

На сьогодні немає ніяких підстав для евакуації з Харкова.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, евакуація можлива у двох випадках: небезпека вторгнення російських військ в місто або окупація міста.

"Нинішня військова обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності у нас зараз немає. Ми постійно комунікуємо і просимо людей не перебувати на вулицях і прислухатися до сигналів повітряної і ракетної загрози. Фактично щодня ми фіксуємо по Харкову кілька ракетних ударів. Вони відбуваються системно, зараз зазвичай - з 23 години до першої години ночі. Крім цього, вдень і вночі Харків обстрілюють з реактивних систем залпового вогню", - розповів Синєгубов.

Разом з тим, за його словами, з тимчасово окупованих територій Харківської області, на одному з напрямків, щотижня проводиться евакуація. Там вже перемістили майже 6 тисяч осіб.

"Ця евакуація у нас триває. Я спеціально не називаю напрямок з міркувань безпеки. А люди дійсно хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій і повернутися в міста, підконтрольні Україні. Що стосується інших частин області, то у нас проводилася евакуація з міст Лозова та Барвінкове. В інших населених пунктах у нас немає організованої та офіційної масової евакуації", - зазначив Синєгубов.

Раніше глава ОВВА так само заявляв, що Росія може спробувати ще раз піти у наступ на Харків, оскільки регіон і обласний центр є принциповою метою для окупаційних військ.

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