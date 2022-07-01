За словами Синєгубова, Харків і область є принциповою метою для російських військ. Тому Росія може спробувати ще раз піти в наступ.

Росія може спробувати ще раз піти в наступ на Харків, оскільки регіон і обласний центр є принциповою метою для окупаційних військ.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"З 24 лютого, фактично з початку масованої агресії і вторгнення на територію Харківської області, для ворога місто Харків і Харківська область принципово важливі. Тому говорити, що Росія облишила спроби взяти і контратакувати Харків або інші населені пункти області, звичайно, не можна", – сказав Синєгубов.

Голова ОВА запевнив, що Харків і область готові до можливого нового наступу російських військ.

"Ми ж розуміємо, що для наступу на Харків окупантам потрібно мати дуже багато сил і засобів... Я не бачу такої кількості військового ресурсу для того, щоб вести наступ на Харків зараз. Тобто такої інформації у нас немає. Що буде через тиждень – моніторимо і контролюємо обстановку", – додав Синєгубов.

Наразі, за його словами, ворог сконцентрувався на обороні своїх власних позицій і постійно намагається прорвати наші оборонні рубежі. Однак агресор несе втрати, успіхів не має і відступає на раніше зайняті ним позиції.

"Ми не здали жодного метра нашої території, яка була відвойована під час контрнаступу ще в травні 2022 року. Наші Збройні сили зосереджені на тому, щоб утримувати свої позиції та наносити максимального ураження ворогу. Так відбувається у нас фактично щодня. У нас немає спокійних днів. На всіх лініях зіткнення в нас ведуться активні бойові дії. Це на північному, північно-східному напрямку, а також на ізюмському напрямку", - зазначив голова Харківської ОВА.

Разом з тим, за словами Синєгубова, у ЗСУ є успіхи на Харківщині, але не всі можна озвучувати, щоб не зривати операції.

"Серед успіхів наших Збройних сил – це і те, що ми тримаємо Барвінкове. На околицях цього міста ведуться бойові дії. І те, що ми не пропускаємо ворога – це вже дуже істотний результат, бо таке стримування коштує йому дуже дорого. Агресор несе там дуже значні втрати і в живій силі, і в техніці, і в авіації", - наголосив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харків знаходиться під постійним вогнем російської армії. У зв'язку з цим захисники України зміцнили місто кількома кільцями оборони. У свою чергу харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

Водночас ніч на 30 червня почалася у Харкові максимально неспокійно. Жителі міста чули чимало вибухів. РФ вдарила по Харкову ракетами, не обійшлося без "прильотів".

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