На супутникових знімках видно довгу оборонну лінію.

Збройні Сили України наближаються до тимчасово окупованого Херсона. Російські окупанти цим готують оборонні укріплення для боїв за місто.

За даними аналітика Бенджаміна Пітте, окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра.

"Росія готується втратити місто Херсон і весь Лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки", - йдеться в повідомленні аналітика.

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На супутникових знімках видно, що росіяни побудували довгу оборонну лінію, що складається з малої кількості рубежів.

З цього можна зробити висновок, що окупанти поспіхом готуються до атаки української армії.

Ситуація в Херсоні - що відомо

Бійці ЗСУ пішли в контрнаступ наприкінці серпня. Станом на 21 жовтня у Херсонській області від російських окупантів осводили більше 80 населених пунктів.

21 жовтня речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що на Херсонщині противник намагається прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

При цьому глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти всіляко намагаються показати, що вони нібито відступають з міста, але дії ворога можуть бути підготовкою пасток для ЗСУ.

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