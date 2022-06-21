Олексій Арестович зазначив, що українські військові повернуть місто від окупації.

Російських окупантів в Херсоні розстріляли українські партизани. Під час визволення міста "буде багато відбуватися".

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він нагадав, що росіяни були атаковані, коли замовили шашлик в одному із закладів на набережній.

"Так. Це зробили партизани. "Спецпостачання закрило питання". Коли будуть звільняти Херсон, там всередині буде багато відбуватися, а не тільки зовні. Якщо розумні люди, потрібно зніматися і йти, але вони роблять зворотне", - розповів Арестович.

При цьому він вказав, що деякі загарбники почали перевозити свої сім'ї в тимчасово окупований Херсон.

"Я не знаю, що повинно бути в мізках, коли ти привозиш свою сім'ю в порожню квартиру чужих людей, а поруч, в 15 км, українська артилерія знаходиться", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, в оперативному командуванні "Південь" 20 червня повідомив, що у Херсоні з автомата розстріляли трьох російських військових, які "відпочивали" в кафе. В результаті двоє військових загинули, ще один був поранений.

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