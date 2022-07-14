Розвантаження вантажівок поруч з театром проводилося вночі з 11 на 12 липня.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Херсоні облаштували склад боєприпасів у місцевому драматичному театрі. Окупанти очікують приїзду російських політтехнологів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

"В окупаційній адміністрації Херсона очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які повинні організувати підготовку і проведення референдуму. Їх планують розмістити в готелі "Бордо", взятому під посилену збройну охорону", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що в будівлі Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів.

"Розвантаження вантажівок поруч з театром проводилася вночі з 11 на 12.07. На даний час здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць навколо театру", - зазначили розвідники.

Крім того, в мобільний госпіталь окупанти привезли два тентованих КамАЗа з пораненим особовим складом - близько 40 осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 липня українські захисники вдарили по пунктах управління росіян і посадковому майданчику в Новій Каховці в Херсонській області.

До цього повідомлялося, що на складах боєприпасів окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів.

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