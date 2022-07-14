Зазначається, що росіяни найбільше хвилюються за награбоване майно українців.

Поблизу окупованого росіянами Херсону знову палає склад боєприпасів РФ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

На тлі густого стовпу диму, утвореного в результаті вибуху, чутно виття сирен повітряної тривоги та помітно метушню окупантів. За даними СтратКому, росіяни "тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою".

"Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня українські захисники вдарили по пунктах управління і посадковому майданчику в Новій Каховці в Херсонській області.

До цього повідомлялося, що на складах боєприпасів окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів.

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