Більше за інших за приєднання регіонів до РФ виступають люди старше 40 років.

У Росії 45% опитаних громадян вважають, що окуповані території Херсонської і Запорізької областей України повинні приєднатися до РФ.

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру".

Також 21% росіян дотримуються думки, що Херсонська і Запорізька області повинні стати незалежними державами, 14% - що вони повинні залишитися частиною України.

Відео дня

При цьому більше за інших за приєднання регіонів до Росії виступають люди старше 40 років.

Також 54% опитаних схвалюють плани проведення так званих "референдумів" на цих територіях, 27% ставляться до них байдуже і лише 11% виступають проти.

Більшість (69%) росіян підтримали б прийняття регіонів до складу РФ за результатами таких голосувань. За те, щоб утриматися від прийняття областей до складу Російської Федерації після "референдумів", висловилися 20% респондентів.

Як повідомляв УНІАН, підготовкою до проведенню фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Вас також можуть зацікавити новини: