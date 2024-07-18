Ситуація в Кринках не така критична, як її інтерпретують: в ОУВ 'Таврія' розкрили деталі

Більшість основних позицій українських військ в цьому селі зруйновані вщент.

Ситуація в Кринках у Херсонській області не така критична, як її інтерпретують. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" в ефірі телемарафону.

"Ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. Ключовий наш меседж такий – Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки", - заявив він. Відео дня

За словами речника, дійсно, більшість основних позицій українських військ в цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого та тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. "І саме село перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт. Це місце, в якому фактично неможливо тримати оборону. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат", – повідомив Лиховій.

Кринки сьогодні - яка ситуація

Як повідомляв УНІАН, у Силах оборони Півдня України офіційно підтвердили, що залишили певні позиції, зокрема, в районі села Кринки на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, але в цьому населеному пункті внаслідок тривалого вогневого впливу росіян, позиції ЗСУ зруйновані вщент.

"Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами", - наголошують військові.

Сили оборони зазначили, що українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат.

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