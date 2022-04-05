фото ДСНС

Миколаївська обласна державна адміністрація опублікувала список загиблих в результаті ракетного обстрілу будівлі ОДА 29 березня.

Список з'явився на Facebook-сторінці адміністрації.

"Вранці 29 березня в результаті ракетних обстрілів Миколаєва було зруйновано будівлю облдержадміністрації. Мирні люди, які виконували свою роботу, стали жертвами жорстокого злочину російських окупантів. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться в наших серцях. Схиляємо голови в скорботі і пам'ятаємо кожного", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Миколаївській ОДА: список загиблих

  • Аркушенко Владислав Олександрович – військовослужбовець в/ч 3039
  • Бінчева Марія Йосипівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
  • Бойко Олександр Олександрович – директор КП "Госптехобслуговування"
  • Бучковська Анжеліка Мирославівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики 
  • Гавриш Оксана Вікторівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
  • Григоренко Ірина Сергіївна – співробітниця Департаменту фінансів
  • Деменнікова Тетяна Анатоліївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики 
  • Долгова Анастасія Олегівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області
  • Заблоцька Ольга Григорівна – співробітниця управління інфраструктури
  • Капуста Зульфія Мукаддасівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики 
  • Кондратенко Дмитро Іванович – військовослужбовець Держспецзв'язку
  • Кочетова Ірина Володимирівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
  • Лавриненко Наталія Володимирівна – співробітниця Департаменту фінансів
  • Лисик Валерія Олександрівна – співробітниця відділу забезпечення діяльності керівництва апарату 
  • Литвинов Андрій Іванович – співробітник сектора контролю апарату 
  • Лютов Владислав Ігорович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Мотельчук Володимир Сергійович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Обеременко Кирило Васильович – військовослужбовець в / ч 3039
  • Олійник Дмитро Олегович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Оплят Костянтин Вікторович – військовослужбовця територіальної оборони
  • Острянин Дмитро Володимирович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Павлюк Петро Степанович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Попова Світлана Миколаївна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики
  • Салніс Антон Дмитрович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Солонара Артем Олегович – співробітник Департаменту фінансів
  • Степасюк Андрій Васильович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Токарєв Володимир Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039
  • Торхова Надія Олександрівна – співробітниця Господарського суду в Миколаївській області
  • Турбіна-Хлопіна Олена Михайлівна – співробітниця департаменту економічного розвитку і регіональної політики 
  • Тянулін Андрій Євгенович – співробітник КП "Миколаївська обласна варта"
  • Фарафонов Сергій Вікторович – військовослужбовець територіальної оборони
  • Федоров Максим Володимирович – військовослужбовець в / ч 3039
  • Хаїтов Станіслав В'ячеславович – співробітниа відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату
  • Хомровий Микола Олександрович – співробітник сектора мобілізаційної роботи апарату М
  • Чернявський Андрій Володимирович – військовослужбовець Держспецзв'язку
  • Шамраєв Віталій Володимирович – співробітник відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Шамонін Сергій Євгенович – військовослужбовця територіальної оборони".

Ракетний удар по Миколаївській ОДА: подробиці 

Як повідомляв УНІАН, 29 березня окупанти атакували дев'ятиповерховий будинок Миколаївської облдержадміністрації. Від попадання ракети сталося руйнування центральної секції ОДА з 9-го по 1-й поверхи.

В результаті обстрілу загинули 36 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: