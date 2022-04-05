Миколаївська обласна державна адміністрація опублікувала список загиблих в результаті ракетного обстрілу будівлі ОДА 29 березня.

Список з'явився на Facebook-сторінці адміністрації.

"Вранці 29 березня в результаті ракетних обстрілів Миколаєва було зруйновано будівлю облдержадміністрації. Мирні люди, які виконували свою роботу, стали жертвами жорстокого злочину російських окупантів. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться в наших серцях. Схиляємо голови в скорботі і пам'ятаємо кожного", – йдеться у повідомленні.