В місті зупинили весь електротранспорт через зменшення лімітів.

На Одещині спрацювала система протиповітряної оборони. Росіяни вдарили ракетами по території України.

"Шановні мешканці Одеського району, ворог здійснює масований ракетний удар по території України. Вже є пуски ракет з повітря та з моря, просимо вас залишатися в укриттях, бути на зв’язку із близькими, не коментувати можливі влучення у соцмережах, аби не надавати ворогу інформацію про ефективність здійснених ним атак. Зараз працює ППО над територією Одеського району", - йдеться у повідомленні Одеської районної військової адміністрації.

В Одесі було чутно вибухи. Про гучні звуки також повідомляють у соцмережах жителі Одещини.

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Крім того, в мерії Одеси повідомили, що міській електротранспорт зупинив роботу через зменшення лімітів на електроенергію.

"У зв'язку із зменшенням лімітів на електроенергію громадський електричний транспорт завершує свою роботу. Рухомий склад повертається до депо", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

В Одесі після того, як російські окупанти здійснили масовані ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України 5 та 10 грудня 2022 року, через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури спостерігалися проблеми з роботою в тому числі громадського електротранспорту. 19 грудня трамваї та тролейбуси після довготривалої перерви відновили свою роботу, але зранку 29 грудня припинили роботу через відміну лімітів.

2 січня 2023 року роботу міського електротранспорту в Одесі було знов поновлено.

Сьогодні, 14 січня, у ДТЕК повідомили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. У компанії зазначили, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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