Солдати РФ приходять в школи і змушують адміністрацію відновити навчання вже з наступного тижня.

Солдати РФ обходять школи Мелітополя та закликають адміністрацію повернути дітей до навчання вже з першого квітня. Вони змушують навчати учнів російською мовою.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою", - сказав Федоров.

Федоров зазначив, що попри це окупанти продовжують обстрілювати місто, в тому числі і школи, садочки.

"Вiйна продовжує калiчити наших дiтей. Сьогоднi у селi Обiльне троє пiдлiткiв знайшли боєприпас. На жаль, сталася трагедiя - вiн здетонував. Дiти були доставленi у мелiтопольську лiкарню невiдкладних станiв. Одному хлопчику лiкарi вимушенi були ампутувати кисть руки. Дитина знаходиться у реанiмації у важкому, проте стабiльному станi. Ще один хлопчик та дiвчинка отримують всю необхiдну допомогу у хiрургiчному вiддiленi. Ïх стан - середньоï важкості", - написав мер Мелітополя.

Нагадаємо, знищений біля Бердянська ворожий корабель міг перевозити до 20 танків і 400 десантників. Цей корабель міг брати участь й в окупації Криму.

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