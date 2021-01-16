В ЗСУ закликають не піддаватися керованим провокаціям і гібридним проявам інформаційного впливу ворога, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого війська.

Росія прагне будь-якою ціною зняти з себе відповідальність за розв’язання збройного конфлікту на Донбасі, поширюючи свої повідомлення через агентів впливу, які в ефірі українського телеканалу називають злочинцями українську армію.

Читайте такожУ 2014 році армія готувала десантну операцію зі звільнення Криму: Кривонос розповів деталі (відео)Про це йдеться у заяві Генерального штабу Збройних сил України, розміщеній у Facebook.

«Збройні сили України як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять все для його досягнення шляхом перемоги над споконвічним ворогом України - російським агресором», - зазначили в Генштабі.

В заяві підкреслюється, що від солдата до генерала ЗСУ разом із іншими захисниками України чітко знають про російську війну проти України та спотворене обличчя окупанта, замасковане під різних «їхтамнєтов». Цих «безіменних» наші воїни неодноразово відправляли туди, звідки вони непрохано прийшли – за «поребрик».

Автори заяви наголошують, що ЗСУ та всі захисники України вже сім років поспіль на собі відчувають справжню війну, яка розпочалась з незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у лютому-березні 2014 року.

«В ЗСУ завжди докладатимуть зусиль, аби діти й родини загиблих воїнів були гідно пошановані, а пам'ять про всіх полеглих захисників не викривлювали, не тьмяніла в Україні та світі», - йдеться в заяві.

У Генштабі додали, що в ЗСУ завжди пам'ятатимуть цинізм, підступність і брехню представників російських збройних формувань та їхніх найманців, грубі порушення ними норм міжнародного гуманітарного права, зокрема під час розстрілів поранених захисників України в ході військових дій у районах Іловайська та Дебальцевого. Також пам’ятатимуть про терор проти цивільних громадян протягом всіх років збройної агресії РФ проти України.

«Росія прагне будь-якою ціною зняти з себе відповідальність за розв’язання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, поширюючи свої повідомлення через агентів впливу, різного роду апологетів «руського міра», які в ефірі українського телеканалу називають злочинцями українську армію та всіх, хто носить погони. Особливо цинічно це відбулося напередодні річниці пам’яті полеглих в Донецькому аеропорті захисників України», - підкреслюється в заяві.

Також зазначається, що всі небайдужі до майбутнього України мають унеможливити виведення навіть з-під найменшої відповідальності за скоєне російських регулярних з'єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони РФ, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, їхніх радників, інструкторів, та регулярних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією.

Збройні сили України закликають не піддаватися керованим провокаціям і гібридним проявам інформаційного впливу ворога, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого війська.

Як відомо, напередодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко в ефірі телеканалу «Наш» у розмові щодо війни на сході України заявила, що українські військові нібито є «злочинцями».

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Автор: Костянтин Гончаров