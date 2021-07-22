Петер Сійярто сподівається, що завдяки ним "якимось чином корабель цього конфлікту вибереться на мирні води".

Головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів про очікування від Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві.

Сійярто нагадав, що планом його візиту передбачено, що міністри здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться з безпековою ситуацією.

"Ми, угорці, зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт на Сході мав мирне вирішення. Мінські домовленості - це той напрям, у зв'язку з яким ми сподіваємося, що якимось чином корабель цього конфлікту вибереться на мирні води. Ми хочемо приєднатися до покращення гуманітарної ситуації", - сказав він.

Читайте такожДоба в ООС: один боєць отримав осколкові пораненняМіністр закордонних справ Угорщини висловив сподівання, що ця територія стане мирною будет знайдене "рішення для ліквідації усіх конфліктів".

"Своїми силами, своїми можливостями ми будемо причетними до цього. Це є інтересом не тільки України і Угорщини, але й угорців, що живуть на Закарпатті", - підсумував Сійярто.

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Автор: Тетяна Поляковська