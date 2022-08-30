Триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.

Українських військовополонених в Оленівській колонії могли підірвати зарядом від вогнемета.

Таких висновків дійшли в Офісі генпрокурора, пише DW.

Слідчі проаналізували наявні у мережі відеозаписи, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

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"Джерелом вибуху у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас. А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ", - йдеться у відповіді ОГП на запит видання.

Триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічна, пожежно-технічна експертизи.

Масова страта Росією українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні Сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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