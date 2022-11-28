Роспропаганда зазначає, що останню пісню десантник-музикант присвятив дружині.

Українські воїни ліквідували 28-річного окупанта з Волгоградської області РФ Михайла Садчикова. У некролозі двохсотого десантника "другої армії світу" називають ще й музикантом, який виступав під псевдонімом "Міша Димний".

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Садчиков служив у 56 десантно-штурмовій бригаді, яку командування РФ перекинуло у Крим.

Окупанта ліквідовано 29 жовтня, але ідентифікувати його вдалося лише за ДНК. Похорон загарбника відбувся вчора.

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У некролозі зазначається, що останню пісню окупант-музикант присвятив дружині Марії. "Останню пісню присвятив дружині, але доведеться співати її Кобзону", - зазначив експерт.

Втрати РФ в Україні: як ЗСУ знищують окупантів

На тлі наступу захисників України російські військові розуміють, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області. Тому вони посилено готуються до оборони, адже бояться смерті.

Поки рашисти панікують, ЗСУ впевнено їх нищать. У Генштабі розповіли, що учора захисники України розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів. Окрім цього, в Україні ліквідували співзасновника фейкового "МДБ ДНР". Росіянам не вистачає "гарматного м'яса", ходять чутки про повну мобілізацію.

За минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Втрати РФ продовжують зростати. Загальні втрати - близько 87900 осіб.

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